Sporting obrigado a vencer o Estoril para voltar à liderança

Mário Aleixo - RTP 04 Fev, 2018, 10:03 / atualizado em 04 Fev, 2018, 10:03 | 1.ª Liga

Com a vitória caseira sobre o Sporting de Braga, por 3-1, o FC Porto voltou a subir à liderança do campeonato, com 52 pontos e um jogo em atraso, a segunda parte do encontro no Estoril (perde ao intervalo por 1-0), pelo que o Sporting, que tem 50, precisa de ganhar para voltar ao primeiro posto.



Além da vitória dos "dragões", também o Benfica ganhou, na receção ao Rio Ave (5-1), e igualou os "leões" na classificação, pelo que os verdes e brancos estão obrigados a vencer na deslocação ao Estoril.



O jogo no Estádio António Coimbra da Mota tem o início marcado para as 18h00, com relato na Antena 1.



Do lado do Sporting, a principal incógnita deve-se às lesões de Gelson Martins e do holandês Bas Dost, melhor marcador da equipa com 19 golos no campeonato, que obrigará a mais mexidas no esquema do treinador Jorge Jesus.



Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o treinador do Sporting, Jorge Jesus, realçou a importância que os dois jogadores tem na equipa.





Os "leões" vêm de uma vitória por 1-0 perante o Vitória de Guimarães, na jornada anterior, que na altura valeu a liderança do campeonato, ainda que à condição devido à segunda parte do Estoril-FC Porto, além da conquista da Taça da Liga.A equipa "canarinha" bateu o Tondela na 20ª jornada, por 3-0, e saiu da zona de despromoção, ainda que em igualdade pontual com o Vitória de Setúbal, primeiro clube abaixo da 'linha de água', e com apenas mais um ponto que o lanterna-vermelha, o Desportivo das Aves, que tem 14 pontos.Os estorilistas avançam para o encontro com sete lesionados com especial destaque para Gonçalo Brandão, Victor Andrade e Kléber.Apesar dessas condicionantes o técnico da equipa da linha de Cascais, Ivo Vieira, no lançamento da partida denotou otimismo e revelou que a equipa irá jogar ao ataque.Os outros jogosO Vitória de Guimarães, nono classificado, recebe pelas 20h15 um Paços de Ferreira numa série de quatro jogos sem perder, e procura recuperar terreno na luta pelos lugares europeus, podendo encurtar para quatro a distância para o Rio Ave, quinto.Pelas 16h00, o tranquilo Tondela, 10º com 22 pontos, recebe o Moreirense, que procura afastar-se dos lugares de descida e dar sequência ao empate da última jornada, com o FC Porto (0-0).À mesma hora, o Feirense, 14º classificado, e o Desportivo de Chaves, oitavo, procuram regressar às vitórias depois de não terem conseguido ganhar na 20ª jornada.Em caso de vitória, os flavienses podem saltar para o sexto lugar à condição, ultrapassando Boavista e Marítimo, que só jogam na terça-feira e na segunda-feira, respetivamente.O Feirense também pode subir na tabela, podendo chegar até à 10ª posição, dependendo dos resultados de Tondela e Paços de Ferreira.Benfica - Rio Ave, 5-1.FC Porto - Sporting de Braga, 3-1.Feirense - Desportivo de Chaves, 16h00Tondela - Moreirense, 16h00Estoril Praia - Sporting, 18h00Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 20h15Marítimo - Portimonense, 19h00Vitória de Setúbal - Belenenses, 21h00Desportivo das Aves - Boavista, 20h00.