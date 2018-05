Sporting pede assembleia geral extraordinária

RTP Comentários 16 Mai, 2018, 21:46 / atualizado em 16 Mai, 2018, 21:50 | 1.ª Liga

Jogadores do Sporting foram agredidos na Academia de Alcochete | Martin Divisek - EPA

Num comunicado com sete pontos, o Sporting anunciou que o Conselho Diretivo e a Comissão Executiva do clube de Alvalade se juntaram e tomaram a decisão de marcar uma assembleia geral extraordinária, com data ainda por definir.





"Enviámos hoje ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting Clube de Portugal, um pedido de Assembleia Geral Extraordinária a ser marcada o mais breve possível, para analisar a situação actual do Clube".





O mesmo comunicado também faz referência às buscas realizadas esta quarta-feira na SAD do Sporting, reiterando que o clube está disponível para colaborar com as autoridades e a justiça, garantindo que o "Sporting CP pauta a sua actuação pelo respeito pela legalidade, transparência e lisura de todos os seus actos".





Sobre os acontecimentos de terça-feira, na Academia de Alcochete, o Sporting deixou o seu repúdio às declarações que envolvem Bruno de Carvalho no sucedido.





E explicou que as forças policiais atuaram de forma pronta e que "se se vier a comprovar que os autores deste acto ignóbil foram Sócios do nosso Clube, enviaremos de imediato a respectiva participação para o Conselho Fiscal e Disciplinar para que nos termos estatutários se promova a expulsão dos infractores".