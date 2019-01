Sporting perdeu terreno na luta pelo título

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jan, 2019, 08:50 / atualizado em 31 Jan, 2019, 08:54 | 1.ª Liga

Terminada a jornada 19, o FC Porto lidera com 49 pontos, o Benfica é segundo com 44, seguido do SC Braga com menos um ponto. O Sporting está em quarto lugar com 38 pontos.



Dos jogos de quarta-feira à noite o destaque vai para o empate cedido pelos “leões” frente ao Vitória de Setúbal, a um golo, no Estádio do Bonfim.



No rescaldo da partida enquanto Sandro Mendes, treinador dos sadinos, disse que o jogo foi equilibrado o técnico da equipa leonina Marcel Keiser classificou o encontro difícil por causa das oportunidades falhadas.















Os “dragões” receberam e venceram o Belenenses SAD por 3-0, no Estádio do Dragão.Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, gostou da resposta da equipa, sobretudo numa partida a meio da semana e após a “final four” da Taça da Liga. Já Silas, o técnico do Belenenses SAD, considera que o resultado não espelha o trabalho em campo.No próximo fim de semana joga-se a 20.ª jornada do campeonato com o SC Braga a visitar o Aves, sábado, às 20h30.Domingo no jogo grande da ronda Sporting e Benfica defrontam-se, em Alvalade, a partir das 17h30 enquanto o FC Porto vai a Guimarães defrontar o Vitória, com o encontro marcado para as 20h00.