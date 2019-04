Sporting procura reforçar terceiro lugar na receção ao Vitória de Guimarães

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 09:31 / atualizado em 27 Abr, 2019, 10:28 | 1.ª Liga

Os 'leões' ocupam presentemente o terceiro posto com 67 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, quarto, e podem alargar para seis em caso de triunfo sobre os vimaranenses, ficando ainda a aguardar pelo desfecho do encontro de domingo entre 'arsenalistas' e Benfica, em Braga.



Além do embate de Alvalade, a 31.ª jornada compreende hoje mais três jogos: Santa Clara-Vitória de Setúbal, Portimonense-Feirense e Desportivo das Aves-Belenenses.



Programa e resultados da 31.ª jornada:



- Sexta-feira, 26 abr:



Rio Ave - FC Porto, 2-2 (0-2 ao intervalo)



- Sábado, 27 abr:



Santa Clara - Vitória de Setúbal, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa, Sport TV)



Portimonense – Feirense, 15:30 (Sport TV)



Sporting - Vitória de Guimarães, 18:00 (Sport TV)



Desportivo das Aves – Belenenses, 20:30 (Sport TV)



- Domingo, 28 abr:



Desportivo de Chaves - Nacional, 15:00 (Sport TV)



Marítimo – Tondela, 15:00



Sporting de Braga – Benfica, 17:30 (Sport TV)



Boavista - Moreirense, 20:00 (Sport TV)