Sporting procura voltar a ficar a dois pontos do FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Dez, 2018, 07:59 / atualizado em 03 Dez, 2018, 09:17 | 1.ª Liga

Os "leões" conseguiram duas goleadas sob o comando do novo técnico, frente ao Lusitano de Vildemoinhos (4-1) e ao Qarabag (6-1), e tentam conquistar o quarto triunfo consecutivo no campeonato, para voltar a ocupar o segundo posto, a dois pontos do líder e campeão FC Porto, que venceu no terreno do Boavista (1-0), no domingo.



O Sporting inicia o encontro no quarto posto, com 22, atrás de Sp. Braga, que soma 24, e Benfica, que contabiliza 23, na sequência das vitórias caseiras frente a Feirense (4-0) e Moreirense (2-0), respetivamente.





Este vai ser o primeiro verdadeiro teste de Keizer, frente ao Rio Ave, que, apesar de não vencer há dois jogos, segue no quinto lugar, com 18.





Na equipa vila-condense Nelson Monte, Joca e Nuno Santos estão lesionados.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos nortenhos José Gomes admite que os "leões" estão melhores mas isso não quer dizer que sejam melhores.













Do lado da equipa leonina dois jogadores estão de fora por lesão Battaglia e Raphinha. Em contrapartida anunciam-se os regressos do defesa central francês Mathieu e do lateral argentino Acuña.







No lançamento do desafio o técnico dos verde e brancos Marcel Keizer mostrou-se satisfeito com os seus jogadores e confiante que a equipa pode render mais.



















O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Carlos Rui Abreu, a reportagem de Paulo Vidal e os comentários de Luís Cristóvão.





O encontro entre Sporting e Rio Ave está marcado para as 20h15, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.