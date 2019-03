Sporting recebe Santa Clara a pensar no 3.º lugar

Comentários 15 Mar, 2019, 08:58 / atualizado em 15 Mar, 2019, 08:58 | 1.ª Liga

A equipa leonina ocupa o quarto lugar do campeonato, a três pontos do SC Braga, e, além de tentar igualar os minhotos, pode também reduzir o atraso de oito pontos para os rivais Benfica e FC Porto, que estão empatados no topo da classificação, com vantagem do clube lisboeta sobre o campeão nacional no confronto direto.



O SC Braga poderá responder no sábado, quando se deslocar ao estádio do Vitória de Setúbal (15.º), no mesmo dia em que o FC Porto, campeão nacional, vai receber o Marítimo (11.º), enquanto o Benfica apenas entra em ação no domingo, no reduto do Moreirense, quinto colocado e equipa sensação da I Liga.





O treinador do Sporting, o holandês Marcel Keizer, já pode contar com o avançado Bas Dost, melhor marcador da equipa na prova, com 14 golos, que falhou o jogo anterior dos "leões" (vitória por 2-1 no recinto do Boavista), por precaução, devido a um ligeiro traumatismo no joelho direito.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico leonino mostrou preocupação perante um adversário que demonstra organização e pressiona bem.









Do lado dos açorianos a equipa apresenta-se em Alvalade na máxima força e o treinador João Henriques, no lançamento da partida considerou o Sporting favorito e falou de um jogo de superação para a sua equipa.









O jogo frente ao tranquilo oitavo posicionado do campeonato, oito pontos acima da primeira equipa em zona de despromoção ao segundo escalão, que marca o arranque da 26.ª ronda, disputa-se no estádio José Alvalade, em Lisboa, e tem início marcado para as 20h30.Sporting - Santa Clara, 20h30Vitória de Setúbal - Sporting de Braga, 15h30Belenenses -- Portimonense, 15h30Vitória de Guimarães - Boavista, 18h00FC Porto -- Marítimo, 20h30Desportivo das Aves - Desportivo de Chaves, 15h00Nacional - Rio Ave, 15h00Moreirense -- Benfica, 17h30Tondela -- Feirense, 20h00