Sporting tenta `assalto` à liderança da I Liga, Benfica procura aproximar-se

27 Out, 2017, 08:54 / atualizado em 27 Out, 2017, 08:59 | 1.ª Liga

A dois pontos do comandante FC Porto, que apenas entra em ação no sábado, no dérbi portuense com o Boavista, a equipa 'leonina' precisa de se impor no reduto do atual sexto posicionado para se isolar, nem que seja por um dia, no topo da classificação.



O Sporting tentará fazer melhor do que na época passada, durante a qual perdeu por 3-1 na visita a Vila do Conde, ainda que o Rio Ave pareça não estar a atravessar um bom momento, tendo vencido apenas um dos últimos seis jogos na prova.



Com menos cinco pontos do que o FC Porto e três de atraso em relação ao rival lisboeta, o Benfica recebe o Feirense, nono colocado, que sofreu quatro derrotas nos últimos cinco encontros, tendo-se imposto, precisamente, ao Rio Ave, na derradeira ronda.



Os 'encarnados' também estão a viver um atribulado início de época, na qual procuram conquistar um inédito pentacampeonato, mas têm a seu favor o facto de o Feirense nunca ter vencido nos 11 confrontos anteriores, tendo como melhor resultado um empate alcançado há 27 anos.



Programa da 10.ª jornada da I Liga:



Sexta-feira, 27 out:



Benfica -- Feirense, 19:00 (BTV).



Rio Ave -- Sporting, 21:00 (SportTV).



Sábado, 28 out:



Marítimo -- Tondela, 16:00 (SportTV).



Belenenses -- Moreirense, 18:15 (SportTV).



Boavista -- FC Porto, 20:30 (SportTV).



Domingo, 29 out:



Sporting de Braga -- Desportivo de Chaves, 16:00 (SportTV).



Paços de Ferreira -- Estoril-Praia, 18:00 (SportTV).



Desportivo das Aves -- Vitória de Guimarães, 20:15 (SportTV).



Segunda-feira, 30 out:



Portimonense -- Vitória de Setúbal, 20:00 (SportTV).