Sporting tenta reforçar terceiro lugar em Braga

Lusa 30 Abr, 2017, 10:56 | 1.ª Liga

Na ronda 31, os 'leões' vão querer repor diferenças para o FC Porto, segundo, que venceu em Chaves (2-0), e para o Vitória de Guimarães, quarto, que abriu a ronda com um triunfo em Arouca (2-0), o sexto consecutivo. Neste momento, estão a oito pontos dos 'dragões' e cinco à frente dos vimaranenses.



Na estreia de Abel Ferreira como treinador, no lugar de Jorge Simão, o Sporting de Braga vai tentar manter a quinta posição a salvo, sabendo que um empate ou uma derrota é um convite ao Marítimo, sexto classificado, a quatro pontos, que joga hoje no terreno do Feirense.



Na luta pela manutenção, o Arouca (15.º), a jogar em casa, e o Moreirense (16.º) disputam um encontro importante, sobretudo para os minhotos, que estão dois pontos acima da zona de despromoção e podem capitalizar nesta deslocação as derrotas dos dois últimos da tabela, o Nacional e o Tondela.



Com seis derrotas seguidas, o Belenenses vai tentar inverter a tendência na receção ao Paços de Ferreira, num jogo que pouca influência terá para ambos em termos de classificação.