Sporting "tropeça" e vê Benfica aproximar-se e FC Porto "fugir"

Mário Aleixo - RTP 06 Nov, 2017, 08:17 / atualizado em 06 Nov, 2017, 08:17 | 1.ª Liga

Os "leões" perdem terreno para os dois rivais, já que a formação do FC Porto venceu no sábado no Dragão o Belenenses, por 2-0, e este domingo o Benfica passou em Guimarães com 3-1 a seu favor, o que deixa o tetracampeão a um ponto apenas do Sporting.



Na frente do campeonato, o FC Porto segue com 31 pontos, fruto de 10 vitórias e um empate, enquanto o Sporting está com 27 pontos e o Benfica com 26.



O Sporting, que ainda não perdeu para a prova e soma terceiro empate, até se pode dar por satisfeito, já que só chegou ao empate para além dos 90 minutos e de grande penalidade.



Quando Bas Dost abriu o marcador, aos 66 minutos, a passe de Bruno Fernandes, Alvalade acreditou que o Sporting estava lançado para nova vitória, mas não estava a contar com a capacidade de reação dos "arsenalistas", que sempre procuraram chegar à baliza de Rui Patrício.



Aos 85 minutos, o Sp. Braga finalmente empatou através de Dyego Sousa, de grande penalidade, e, aos 89, Danilo Barbosa foi afortunado no remate, desviado por um defesa a trair Rui Patrício.



Novo penálti, aos 90+5, desta feita a favor do Sporting e cobrado com sucesso por Bruno Fernandes, a minorar os estragos, num jogo globalmente bem disputado e repartido.



No final da partida o treinador da equipa leonina, Jorge Jesus, lamentava ficar mais longe do FC Porto na classificação mas admitia que o campeonato ainda está no início.





Quanto ao triunfo do Benfica no Minho, acabou por surprender pelos números, atendendo a que o Vitória vinha de uma estimulante vitória para a Liga Europa sobre o Marselha. Jonas (22), Samaris (76) e Salvio (79) fizeram os golos dos encarnados, antes de Rafael Martins reduzir (86).Jonas, que marca pela nona jornada consecutiva, reforça o primeiro lugar na bota de ouro, com 13 golos, contra nove de Bas Dost e de Aboubakar (FC Porto).O técnico da equipa da Luz, Rui Vitória, desvalorizava a aproximação ao Sporting na classificação e preferiu olhar para o desmepenho da sua formação.O Sporting de Braga viu em Alvalade ser travada uma série de cinco jogos sem perder e viu-se mesmo alcançado na tabela pelo Marítimo - ambos os emblemas com 22 pontos, depois dos insulares ganharem em Santa Maria da Feira (golo solitário de Valente, aos 45 minutos).Os dois últimos continuam a ser Moreirense (sete) e Estoril (seis), mas agora com o 16º mais distante - a posição pertence agora ao Aves, com nove pontos.