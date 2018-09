Sporting vai a eleições. Quem são os candidatos?

Inês Geraldo - RTP Comentários 07 Set, 2018, 11:16 | 1.ª Liga

São seis as candidaturas aceites para escolher um novo presidente para o Sporting. Chegaram a ser dez os candidatos mas dois desistiram e Bruno de Carvalho viu a sua candidatura ser rejeitada, por estar suspenso da função de sócio. Pedro Madeira Rodrigues abdicou da sua candidatura esta semana em favor de José Maria Ricciardi. São seis nomes fortes que dizem pretender reerguer um clube que se encontra em crise.



O candidato da lista A é João Benedito. Com o lema “Raça e Futuro”, é conhecido como um dos atletas mais bem-sucedidos do Sporting. Foi, durante muitos anos, guarda-redes da equipa de futsal e internacional por Portugal e apresenta uma candidatura acompanhado por José Manuel Saraiva de Lemos Araújo, presidente da Mesa da Assembleia-Geral, e Luís Filipe da Silva Ferreira, para o Conselho Fiscal.







Foto: António Cotrim - Lusa











Foto: António Contrim - Lusa











Foto: José Sena Goulão - Lusa











Foto: José Sena Goulão - Lusa











Foto: António Cotrim - Lusa







Tem uma das campanhas menos mediáticas mas apresenta uma forte ligação aos núcleos sportinguistas fora de Lisboa.







Foto: António Cotrim - Lusa







Tavares Pereira acredita que é necessário respeitar o passado do Sporting e quer dar mais protagonismo aos responsáveis pelos núcleos no Conselho Leonino.

João Benedito apresentou uma lista que é na sua maioria composta por antigos atletas do clube e defende que o Sporting tenha o controlo maioritário da SAD. Pretende também implementar a ideia de contratação de um CEO e quer controlar o futebol com a ajuda de um diretor desportivo.A Lista B é liderada por José Maria Ricciardi. O antigo banqueiro vai a eleições com o lema “Solução para 9 de Setembro. Diz que não vai fazer apenas número e que quer arrebatar a presidência leonina.Garante ter uma equipa coesa e transversal e que o seu treinador será José Peseiro, que já se encontra a treinar o Sporting desde o início da época. José Maria Ricciardi apresentou José Eduardo como homem forte do futebol.Miguel Frasquilho será o homem para presidir à Mesa da Assembleia-Geral e o Conselho Fiscal será liderado por Luís Emílio Borges Rodrigues. Pedro Madeira Rodrigues era o homem forte da lista C mas abdicou da candidatura para apoiar Ricciardi.Segue-se Frederico Varandas, o primeiro candidato conhecido. Ainda Bruno de Carvalho não tinha sido destituído e já o antigo médico da equipa de futebol se apresentava como alternativa.Lidera a Lista D, com o lema “Unir o Sporting”. Esteve presente, a 15 de maio, na invasão de um grupo de adeptos à Academia de Alcochete onde jogadores, treinadores e staff foram agredidos.Tem formação militar e esteve no Afeganistão em missão. Foi atleta no Sporting e apresenta na sua comissão de honra jogadores como Marcos Rojo ou Eric Dier e Jorge Jesus, técnico que saiu do Sporting para se juntar ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.Frederico Varandas diz que quer evitar um regresso à era Bruno de Carvalho e é acompanhado por Rogério Alves (Mesa da Assembleia Geral) e Joaquim Baltazar Pinto, no Conselho Fiscal.Rui Jorge Pego lidera a Lista E, com o lema “Projeto e Futuro”. Um dos candidatos menos conhecidos de todas as candidaturas. É advogado, tem 46 anos, e defende que o clube deve pertencer aos órgãos sociais e não ao presidente.O candidato quer criar um projeto com “visão de futuro”, estabelecer parcerias com clubes de continentes e investir no. O nome forte de Rui Jorge Pego para o futebol é o antigo internacional brasileiro Roberto Carlos.José Eugénio Dias Ferreira é um dos mais mediáticos adeptos do Sporting. Antigo apoiante de Bruno de Carvalho, não é a primeira vez que se candidata à presidência do clube leonino. É o cabeça de cartaz da Lista F, com o lema “Pelo teu amor”.O candidato é apoiado por Carlos Vieira, antigo número dois de Bruno de Carvalho. Considerou os últimos tempos de presidência do antigo presidente de “criminosos” e é defensor de uma segunda volta nas eleições do Sporting, devido ao elevado número de candidatos.É acompanhado por Miguel de Gouveia R. Esperança Pina, como presidente da Mesa da Assembleia-Geral e por Sérgio Rui Lopes Cintra, no Conselho Fiscal. No futebol, um dos nomes fortes continua a ser Paulo Futre mas não falou de muitas ideias sobre aquilo que queria para o Sporting.O último candidato é Fernando Tavares Pereira, face da lista G. Com o lema “Unidos venceremos”, o empresário recusou juntar-se a José Maria Ricciardi e declarou que se for presidente vai abdicar do salário. Tavares Pereira tem 62 anos, e apresentou a sua candidatura em Coimbra, relembrando o esforço dos adeptos sportinguistas em acompanhar o clube por todo o país.Bruno de Carvalho, presidente destituído do Sporting, também apresentou uma candidatura. Dando, mais tarde, o nome de Eric Kurgy para o substituir como cabeça de lista, Bruno de Carvalho garantiu que continua a ser o responsável pelo futuro do Sporting.Devido à suspensão que lhe foi aplicada enquanto sócio, Bruno de Carvalho não vai poder ir a eleições mas vai tentar impugnar o ato eleitoral a acontecer este sábado.