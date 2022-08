Sportinguista Ugarte realizou treino condicionado no relvado

De acordo com a informação prestada no sítio oficial do vice-campeão nacional, o jogador uruguaio, de 21 anos, esteve presente no relvado, tendo "realizado treino condicionado".

De resto, o guarda-redes espanhol Antonio Adán "fez apenas tratamento" à lesão no ligamento lateral interno do joelho direito.

Na quarta-feira, a equipa treinada por Rúben Amorim volta a treinar na Academia Sporting, em Alcochete, pelas 10:00.

Os `leões` iniciam o campeonato no estádio do Sporting de Braga, no domingo, a partir das 18:00.