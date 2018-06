Suíço Saidy Janko assina por quatro épocas com o FC Porto

Lusa Comentários 27 Jun, 2018, 16:16 | 1.ª Liga

"Sinto-me abençoado, esta é uma grande oportunidade para mim e estou muito feliz por estar aqui. O FC Porto é um clube enorme e sinto-me honrado", disse Saidy Janko, de 22 anos, acrescentando que representar os `dragões` é a concretização de um sonho.

Saidy despontou no FC Zurique e despertou a atenção do Manchester United. Em 2013, rumou a Inglaterra, com apenas 17 anos, sendo eleito o `Reserve Player of the Year` (jogador reserva do a no) no final da primeira época e, em agosto de 2014, fez a sua estreia pela equipa principal.

O novo reforço do FC Porto foi posteriormente cedido ao Bolton e assinou pelo Celtic em 2015, contribuindo para a conquista de dois campeonatos e uma taça da Escócia. Saidy Janko jogou na Liga dos Campeões e na Liga Europa pelo clube escocês.

Após um período de empréstimo ao Barnsley, o lateral-direito assinou pelos franceses do Saint-Étienne no início da época de 2017/18, tendo disputado 21 jogos na última edição da I Liga gaulesa.

"Sou um jogador com capacidade física e muito rápido a jogar no flanco. É esse o meu estilo de jogo", acrescentou Saidy, que, depois do brasileiro João Pedro, é o segundo defesa-direito contratado pelo FC Porto para o plantel de Sérgio Conceição.