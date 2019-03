Técnico do Tondela quer ficar com os três pontos e passar o Vitória de Setúbal

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 15:26 / atualizado em 09 Mar, 2019, 15:26 | 1.ª Liga

“Nós temos é que estar acima da ‘linha de água’, seja por um ponto ou por um golo, e não vale a pena estarmos a pensar nos jogos em casa, no adversário, não nos interessa. O nosso foco é os três pontos em Setúbal, ganhar o jogo e passar o [Vitória de] Setúbal”, assumiu Pepa.



Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, marcado para domingo, às 17:30 no Estádio do Bonfim, o treinador ‘auriverde’ reforçou o objetivo da vitória, porque é um adversário direto e o Tondela quer “passá-lo já, sem estar à espera de nada, nem estar a fazer contas”.



“Que venha o jogo. Estamos preparados e queremos dar a resposta onde tem de ser, que é dentro do campo”, frisou Pepa, lembrando que se trata de um jogo entre “duas equipas com os mesmos objetivos”, separadas por um ponto.



De Setúbal, Pepa não quer trazer o mesmo resultado que trouxe da Madeira, onde perdeu 3-2 frente ao Nacional, acabando por cair para a zona de despromoção, onde se encontra com o Desportivo de Chaves e o Feirense, o último da tabela classificativa, e que recebe na próxima jornada em casa.



“É mais um jogo com um adversário direto, no campo do adversário, num campo que conhecemos bem. Portanto, será um jogo de nervos, de ansiedade, e onde não os podemos ter, com não tivemos no último jogo”, lembrou.



Neste sentido, Pepa insiste na “tranquilidade, foco naquilo que interessa e responsabilidade máxima”, porque uma vitória no Bonfim coloca o Tondela “quatro a cinco posições acima” da zona de despromoção.



Para domingo, o técnico disse esperar “um jogo de nervos de aço” e adiantou que o os três pontos poderão cair para “a equipa que consiga ter a capacidade de perceber que o jogo tem 90 minutos”.



Pepa reconheceu que o Vitória de Setúbal é “uma equipa muito competitiva, muito agressiva e quando começa a procurar um jogo mais direto, de forma trabalhada, nota-se”, até porque, lembrou, “desde a mudança [de treinador], é verdade que não têm ganho, mas também só perdeu um jogo”.



O Tondela, 16.º classificado da I Liga, com 23 pontos, defronta no domingo o Vitória de Setúbal, 14.º, com mais um ponto, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, a partir das 17:30, em jogo da 25ª jornada do campeonato.