Técnico Tiago Fernandes encara receção do Chaves ao Tondela como "uma final"

Lusa Comentários 12 Jan, 2019, 15:02 | 1.ª Liga

“Sabemos da importância que todos os jogos têm para nós. Depois de somarmos três jogos sem perder queremos dar continuidade com uma vitória”, destacou o treinador do clube ‘flaviense’ na antevisão do encontro da 17.ª jornada do principal escalão, diante dos beirões, que ocupam o 13.º lugar com 18 pontos.



Os transmontanos somam dois empates consecutivos sem golos na I Liga, frente ao Feirense, em casa, e Vitória de Setúbal, fora, juntando ainda um triunfo em casa sobre o Varzim, do segundo escalão, para a Taça da Liga.



“A equipa cresceu nos aspetos que eram mais importantes e determinantes para uma equipa de futebol e que sem os mesmos sentia que eles não eram capazes. Neste momento já somos capazes e temos maior capacidade de resposta”, realçou, explicando que vê a sua formação mais forte em termos “técnicos, táticos, físicos e anímicos”.



Admitindo que o objetivo é sempre “lutar pelos três pontos”, o técnico lembra que nem sempre é possível ganhar, mas que em casa “é preciso aproveitar as oportunidades, com o apoio do público” para alcançar a “ambicionada vitória”.



Para Tiago Fernandes, a “melhor receita” frente ao Tondela será “não sofrer golos”, pois confia na capacidade dos seus avançados para "marcar golos aos adversários”.



O técnico, que procura ainda a primeira vitória no campeonato ao serviço do Desportivo de Chaves, garante motivação nos seus jogadores e que estes sabem “o que fazer em campo”.



“Vão-se defrontar duas equipas motivadas e que certamente irão dar um bom espetáculo. Aquela que menos errar irá sair mais feliz no final”, analisou.



Tiago Fernandes, que não divulgou a lista de convocados para o encontro de domingo, vê no Tondela uma equipa “organizada, coesa e agressiva”, e pede ainda ao conjunto de Chaves “equilíbrio” e que demonstre “qualidade com bola e sem bola”.



Sobre a saída do defesa brasileiro Marcão, que foi anunciado dia 09 de janeiro pelo Galatasaray, da Turquia, como reforço, o treinador destacou que “nada ainda foi oficializado” pelo clube flaviense e que o jogador "está disponível” para jogar, mas assumiu ficar feliz “aconteça o que acontecer”.



O Desportivo de Chaves, último com nove pontos, e Tondela, 13.º com 18 pontos, defrontam-se no domingo, às 17:30, para a 17.ª jornada da I Liga portuguesa, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.