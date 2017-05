Teixeira quer 4º lugar e Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP 03 Mai, 2017, 11:43 | 1.ª Liga

O avançado Texeira disse esta quarta feira que pretende alcançar ao serviço do Vitória de Guimarães o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol e o triunfo na Taça de Portugal para coroar o "bom momento" que vive.



Os vimaranenses, que somam 59 pontos no campeonato, precisam apenas de um empate para segurarem o quarto posto, de acesso à fase de grupos da Liga Europa, sendo que, a 28 de maio, defrontam o Benfica na final da Taça.



O ponta de lança vimaranense, autor de quatro golos nos últimos seis jogos na I Liga, acredita que o Vitória pode conseguir os dois objetivos e garantiu que pretende "alcançar um título" para terminar a época da "melhor maneira".



"Estou a viver um bom momento, tanto a nível pessoal, como a nível do grupo. Estamos a jogar por coisas importantes. Estamos a lutar pelo quarto lugar, estamos na final da Taça de Portugal. Espero que, no final da época, possamos conseguir o quarto lugar e a Taça de Portugal", disse Texeira, na academia do clube.



O dianteiro uruguaio, de 26 anos, assegurou, porém, que o plantel está, em primeiro lugar, a pensar na receção de domingo ao Arouca, relativa à 32ª jornada da I Liga, e em realizar o melhor campeonato possível nos jogos que restam - os vitorianos defrontam, além do Arouca, Benfica e Feirense - antes de "pensar na Taça".



"Estamos a pensar conseguir os nove pontos até ao final da época. Mas, vamos jogo a jogo. Primeiro, vamos pensar no Arouca, que é o jogo mais importante. É mais uma final para nós e estamos a contar com o apoio das pessoas", afirmou.



Suplente na maior parte da época, primeiro de Soares, que se transferiu para o FC Porto em janeiro, e, depois, já na segunda volta, de Rafael Martins, que chegou no mercado de inverno, Texeira ganhou a titularidade nos últimos cinco jogos da I Liga e disse que sempre trabalhou a "pensar que a oportunidade ia chegar".



O avançado mostrou-se ainda agradado com o futebol português, na primeira época em Guimarães, considerando-o "dinâmico" em comparação com o holandês, que experimentou ao serviço do Groningen, entre as épocas 2011/12 e 2013/14.