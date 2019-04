Tembeng regressa aos convocados para o desafio com o Sporting de Braga

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 21:10 | 1.ª Liga

O habitual titular, que se lesionou num treino, no fim de fevereiro, tem estado ausente das convocatórias de Pepa, com exceção para a da receção ao Benfica, apesar de não ter jogado.



Também fora da convocatória ficou o capitão de equipa, Ricardo Costa, a cumprir um jogo de suspensão.



A recuperar de lesões estão João Reis, com entorse no joelho direito, Ícaro Silva, com lesão muscular na coxa direita, e Ricardo Alves, que está a recuperar da cirurgia ao joelho esquerdo.



O Tondela, 15.º classificado, com 28 pontos, e Sporting de Braga, quarto, com 58, defrontam-se no domingo, a partir das 17:30, no Estádio Municipal de Braga.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Cláudio Ramos, Diogo Silva e Pedro Silva.



- Defesas: Joãozinho, Jorge Fernandes, Moufi e David Bruno.



- Médios: Sergio Peña, João Pedro, João Mendes, Pité, Bruno Monteiro, Tembeng e Jaquité.



- Avançados: Xavier, Patrick, Tomané, Delgado e Murillo.