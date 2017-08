Tetracampeão Benfica e FC Porto estreiam-se na Liga

Mário Aleixo - RTP 09 Ago, 2017, 07:44 / atualizado em 09 Ago, 2017, 07:44 | 1.ª Liga

Depois de começar a época com novo título, vencendo no passado sábado a Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, frente ao Vitória de Guimarães (3-1), o Benfica principia a defesa do seu inédito "penta" às 21h00, frente ao Sporting de Braga e perante os seus adeptos.



Para este encontro, o treinador Rui Vitória tem algumas baixas, nomeadamente o guarda-redes Júlio César, o defesa Grimaldo e o avançado Mitroglou.



Duas horas antes, o "novo" FC Porto, comandado por Sérgio Conceição, que procura colocar o FC Porto novamente na rota do títulos, tem um primeiro teste alegadamente menos exigente, recebendo o Estoril-Praia.



No Estádio do Dragão, o segundo classificado da época passada não vai poder contar com os defesas Layún e Rafa, enquanto o avançado Soares, que tem estado condicionado, deve ir a jogo.



Benfica e FC Porto procuram juntar-se às equipas vitoriosas desta primeira jornada, nomeadamente o Sporting, que no domingo venceu por 2-0 no terreno do Desportivo das Aves. Portimonense, Rio Ave e Marítimo completam o quarteto da frente, que soma três pontos.



A primeira jornada encerra na quinta-feira com o Vitória de Guimarães-Desportivo de Chaves, às 21h00.



Eis o programa completo da jornada inaugural da I Liga:



- Domingo, 6 ago:



Desportivo das Aves - Sporting, 0-2.



Vitória de Setúbal - Moreirense, 1-1.



- Segunda-feira, 7 ago:



Portimonense - Boavista, 2-1.



Feirense - Tondela, 1-1.



Rio Ave - Belenenses, 1-0.



- Terça-feira, 8 ago:



Marítimo - Paços de Ferreira, 1-0.



- Quarta-feira, 9 ago:



FC Porto - Estoril-Praia, 19h00 (Sport TV1)



Benfica - Sporting de Braga, 21h00 (BTV)



- Quinta-feira, 10 ago:



Vitória de Guimarães-Desportivo de Chaves, 21h00 (Sport TV1)