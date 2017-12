Tiago Martins vai arbitrar jogo Vitória de Setúbal e FC Porto

Lusa 10 Dez, 2017, 13:48 | 1.ª Liga

Tiago Martins ainda não arbitrou qualquer jogo dos ‘dragões’, que ocupam o segundo lugar da classificação, com 33 pontos, menos três do que o Sporting, nem do Vitória de Setúbal, 16.º e antepenúltimo com 10.



FC Porto e Vitória de Setúbal defrontam-se hoje, a partir das 20h15, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.



A FPF revelou ainda as nomeações de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, para o jogo entre Portimonense e Desportivo de Chaves, no Algarve, e de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, para a receção do Belenenses ao Paços de Ferreira.