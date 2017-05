Tiago Pinto sabe como ganhar ao Benfica

Mário Aleixo - RTP 05 Mai, 2017, 12:23 | 1.ª Liga

Em declarações ao jornalista da Antena 1, David Carvalho, o defesa agora a jogar na Turquia admite que a vantagem (três pontos) que a equipa da águia tem sobre o dragão pode ser crucial na luta pelo título de campeão a três jornadas do final da competição.





Tiago Pinto esteve na última vitória dos vila-condenses em 2015, por 2-1, sobre o Benfica e testemunha que foi um dos jogos mais marcantes da sua carreira em Vila do Conde.Mas agora será diferente porque as duas equipas não são as mesmas e o Benfica é favorito para o jogo de domingo.O Benfica ainda pode ter um pequeno deslize, o mesmo é dizer um empate, e por isso continua a ser para o lateral Tiago Pinto o principal candidato ao título.A finalizar o ex-jogador dos nortenhos ainda fez questão de frisar que o segredo do Rio Ave em se manter a um bom nível no futebol português assenta na qualidade de jogadores e treinadores para lá da gestão equilibrada do futebol do clube.