Tondela, Açores e Feira abrem jornada do fim-de-semana

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Out, 2018, 08:28 / atualizado em 05 Out, 2018, 08:28 | 1.ª Liga

Na abertura da ronda, pelas 15h30, o Tondela, 13.º recebe o lanterna-vermelha Nacional, após ter perdido em casa do FC Porto (1-0) com um golo marcado nos últimos minutos.





Do outro lado estará uma formação recém-promovida, sem vencer há quatro jogos e na base da tabela, junto com outras três equipas que somaram apenas quatro pontos: Boavista, Portimonense e Desportivo das Aves.



Santa Clara e Feirense tentam subida ao sexto lugar no arranque da sétima jornada

O Santa Clara recebe o Desportivo de Chaves, enquanto o Feirense defronta em casa o Belenenses, com ambas as formações a procurarem subir ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, no arranque da sétima jornada.

Os três jogos abrem a sétima jornada, na qual o Sp. Braga defende a liderança isolada no sábado, na receção ao Rio Ave, enquanto o Benfica recebe o campeão, FC Porto, no jogo grande da ronda.





Os açorianos seguem no sétimo lugar, com oito pontos, e querem a terceira vitória na prova para subirem ao sexto lugar à condição, uma vez que o Marítimo só sábado recebe o Vitória de Guimarães, apoiados num ataque que já logrou 13 golos, o quarto melhor registo do campeonato, atrás de FC Porto (16), Sporting de Braga (15) e Benfica (14).Do outro lado, o Chaves é 10.º depois de conseguir empatar com o Benfica na sexta ronda (2-2), e quererá continuar a subir na tabela até aos lugares europeus, num duelo marcado para as 17h00 locais (18h00 em Lisboa).Em Santa Maria da Feira, pelas 20h30, o Feirense, que tem a melhor defesa da liga (três golos), mas um dos piores ataques (quatro, o mesmo registo do Belenenses), procura também o sexto posto na receção ao Belenenses, que quer pôr fim a uma série negativa no campeonato, uma vez que não vence há cinco jogos.Os lisboetas só venceram na primeira ronda, em casa do Tondela (1-0), seguindo no 12.º lugar com seis pontos, e visitam o oitavo classificado, com oito, quando a equipa da casa também falhou a vitória nos últimos quatro encontros da I Liga.