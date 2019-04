Tondela obrigado a vencer para fugir à zona de despromoção

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Abr, 2019, 08:05 / atualizado em 08 Abr, 2019, 08:05 | 1.ª Liga

Tomané e Lucas podem voltar a protagonizar um duelo no jogo desta noite | Luís Forra-Lusa

A formação viseense ocupa a 16.ª posição com 25 pontos, o primeiro posto abaixo da linha de despromoção, e pode sair dessa zona caso vença os algarvios, atualmente num tranquilo 9.º lugar.





Na equipa da casa há três lesionados: Ricardo Alves, Ícaro e João Reis.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos tondelenses, Pepa, classificou o jogo de "uma finalíssima" para a sua equipa.





Na formação forasteira a única baixa é a de Marcel que está lesionado.





No lançamento do desafio o técnico dos algarvios, António Folha, assegurou que vai lançar em campo a melhor equipa mesmo que o próximo jogo seja frente ao FC Porto e tenha seis jogadores em risco de exclusão se virem o cartão amarelo no jogo desta noite.







O encontro tem o início marcado para as 20h15 no estádio João Cardoso, em Tondela.