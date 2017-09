Tondela quer travar recuperação do Chaves

Mário Aleixo - RTP 29 Set, 2017, 09:05 / atualizado em 29 Set, 2017, 09:05 | 1.ª Liga

As equipas estão separadas por dois pontos com vantagem para os transmontanos.



Os flavienses estão no 11º lugar com sete pontos e os beirões na 17ª posição com cinco.



Do lado da equipa da casa não se registam baixas.



Na antevisão da partida o treinador do Chaves, Luís Castro, fez saber que a equipa do Chaves quer vencer o adversário pela primeira vez e obter a terceira vitória consecutiva na Liga.



Entre os tondelenses há uma única baixa, Fahd Moufi fica de fora a cumprir castigo.



O técnico do Tondela, Pepa, prometeu para o jogo desta noite uma equipa fortíssima e que sabe aquilo que tem de fazer.



O desafio realiza-se no Estádio Municipal engenheiro Manuel Branco Teixeira, a partir das 20h30, com arbitragem de Bruno Paixão e informações regulares na Antena 1.