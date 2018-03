Tondela vence Chaves e fica mais perto da manutenção

Lusa Comentários 04 Mar, 2018, 14:48 | 1.ª Liga

Num jogo bem disputado, entre duas equipas sem grandes preocupações defensivas, a equipa da casa adiantou-se num cabeceamento de Ricardo Costa, após cruzamento de David Bruno da direita, e fechou o resultado por Tomané, na sequência de um contra-ataque conduzido por Tyler Boyd.



O Desportivo de Chaves até entrou melhor e teve as primeiras iniciativas de ataque, mas a defesa do Tondela, comandada pelo regressado Ricardo Costa, depois da ausência por castigo em Braga, conteve as iniciativas atacantes dos flavienses.



Numa altura em que os 'auriverdes' já haviam equilibrado o jogo, foi mesmo a equipa de Pepa a ter a primeira grande oportunidade de golo, com Tyler Boyd a rematar ao poste, depois de uma insistência de Tomané pela direita.



Praticamente na resposta, Deivison, de cabeça, obrigou Cláudio Ramos a uma defesa difícil.



O Tondela chegaria à vantagem aos 42 minutos, depois de uma insistência de Tyler Boyd pela direita, a ganhar a bola e a colocá-la em David Bruno, que cruzou com perfeição para o segundo poste, onde Ricardo Costa, mais forte do que os defesas do Desportivo de Chaves, ganhou de cabeça e bateu Ricardo.



Na segunda parte, o Tondela deu a iniciativa ao adversário, mas mostrando-se sempre muito confortável na defesa.



Com Davidd Bruno e Joãozinho muito fortes nas laterais, como 'tampão' das iniciativas dos flavienses, o Desportivo de Chaves via-se obrigado a apostar em cruzamentos para a área, mas Ricardo Costa e Jorge Fernandes estiveram sempre muito eficazes.



Luís castro apostou no reforço da linha ofensiva, com as entradas de Stephen Eustáquio e Jorginho, e mais tarde de Platiny, mas as oportunidades de golo foram escassas.



Nos instantes finais, e numa altura em que o Desportivo de Chaves apostava tudo na frente, Tyler Boyd ganhou a bola, arrancou para a área, esperou a saída de Ricardo e serviu Tomané, que se limitou, aos 90+7 minutos, confirmando a vitória dos locais.



O Tondela soma agora 28 pontos, e ocupa o 10. º lugar da I Liga, à condição, enquanto o Desportivo de Chaves manteve os 36 pontos e o sexto posto.