Tondela vence Nacional e fica provisoriamente a um ponto da zona de manutenção

22 Abr, 2017, 18:13 / atualizado em 22 Abr, 2017, 18:14 | 1.ª Liga

No confronto entre os dois últimos posicionados, o conjunto do distrito de Viseu, que somou a segunda vitória consecutiva, adiantou-se no marcador aos 63 minutos, de grande penalidade, com Osório a fazer o resultado final, aos 76.

Com este resultado, o Tondela (17.º posicionado) passou a somar 23 pontos, a um do Moreirense (16.º), primeira equipa acima da `linha de água` e que recebe no domingo o Desportivo de Chaves (oitavo), e com mais três do que o Nacional.