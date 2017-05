Tondela volta a escapar "in extremis", em final quase perfeito

RTP 22 Mai, 2017, 15:26 / atualizado em 22 Mai, 2017, 15:27 | 1.ª Liga

Para a segunda temporada no escalão maior, os 'beirões' pretendiam um ano com menos sofrimento, 'desenhando' um plantel que diziam ser mais equilibrado em todos os setores e com Petit no comando, para assegurar rapidamente a manutenção.



Depois de ter liderado uma recuperação inédita na época de estreia na I Liga, Petit nem cumpriu toda a primeira volta, acabando por abandonar o 'barco' após a 16.ª jornada, deixando os beirões na última posição, com apenas 10 pontos. O 'leme' foi entregue a Pepa.



Os primeiros pontos da 'era' Pepa chegaram três jornadas depois, com uma vitória em casa por 2-0 frente ao Chaves, com os dois tentos a serem dos reforços de inverno: Heliardo e Osorio, que abriram caminho a uma recuperação, mesmo que tímida, com três empates.



Numa equipa em que a figura maior foi o guardião Cláudio Ramos, também o jovem venezuelano Osorio acabaria por revelar-se, assumindo-se como uma das peças chave, fortalecendo o último reduto.



Nas últimas seis jornadas, os 'pupilos' de Pepa uniram-se, interiorizaram o seu discurso e passaram a "morrer dentro de campo", protagonizando a melhor fase dos 'auriverdes, somando cinco vitórias.



O triunfo por 2-0 sobre o Nacional 'empurrou' os madeirenses para a II Liga e as vitórias por 2-1 frente ao Vitória de Setúbal e Arouca fizeram com que os tondelenses conseguissem chegar à última ronda "a respirar por uma palhinha".



O outro venezuelano, o 'irrequieto' Jhon Murillo foi quem mais 'sprintou' para que o Tondela ganhasse novo fôlego na reta final, juntando-se-lhe Pedro Nuno que 'arrancou', com dois tentos frente ao Arouca, o único triunfo fora, na penúltima jornada.



Depois de uma primeira metade muito pobre, que deixava os beirões longe da I Liga, o Tondela conseguiu arrecadar 22 pontos numa segunda volta alucinante e imprópria para cardíacos, em que o 12.º jogador mostrou força.



Os pontos que permitiram a recuperação foram maioritariamente faturados em casa e o alerta de Pepa teve razão de ser, ficando provado, mais uma vez, que "não se devem enterrar os vivos" e que "as contas só se fazem no final".



O Tondela venceu o Sporting de Braga na derradeira jornada por 2-0, beneficiou da derrota do Arouca por 4-2 com o Estoril-Praia, e 'carimbou o passaporte' para uma terceira temporada na I Liga.