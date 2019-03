Treinador diz que Moreirense tem de ser quase perfeito para vencer o Setúbal

Lusa Comentários 01 Mar, 2019, 15:34 | 1.ª Liga

"Estamos preparados e conscientes das dificuldades que vamos encontrar. É uma equipa muito competitiva, muito alta, com jogadores fortíssimos na procura de espaço, que ganham muito na linha defensiva através da sua velocidade", disse Ivo Vieira, em conferência de imprensa.



O Moreirense ocupa um surpreendente quinto lugar, com 41 pontos, menos cinco do que o Sporting, que segue em quarto, e com outros tantos de vantagem sobre o vizinho Vitória de Guimarães, sexto classificado do campeonato.



O Vitória de Setúbal ocupa a 13.ª posição, com 23 pontos, os mesmos do Tondela e do Nacional, e apenas mais um do que o primeiro clube classificado em zona de despromoção, o Desportivo das Aves, mas a pontuação não ilude Ivo Vieira, que espera um conjunto setubalense "muitíssimo forte".



"Naturalmente, o nosso adversário traz um peso, uma responsabilidade e um querer devido à posição que se encontra. Vão criar-nos muitos problemas. Temos de fazer um jogo quase perfeito para conseguir amealhar pontos", advertiu o treinador minhoto.



O técnico descreveu o Vitória de Setúbal como "uma equipa intensa", concluindo que os vimaranenses têm de "ser muito competitivos e concentrados": "Teremos de ser muitíssimo fortes para conseguir um resultado positivo", assinalou.



Moreirense e Vitória de Setúbal defrontam-se no sábado, a partir das 18h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.