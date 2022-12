Treinador do Arouca quer perfeição para trazer resultado positivo do Dragão

“Temos de ter os nossos índices de concentração, competitividade e coragem no máximo. Precisamos de procurar espaços, saber guardar bola e ter entreajuda. As coisas têm de ser perfeitas para trazermos um resultado positivo”, disse o treinador dos arouquenses.



Armando Evangelista falou de um FC Porto “intenso”, e não poupou em elogios às capacidades do conjunto orientado por Sérgio Conceição.



“É a equipa com melhor reação à perda deste campeonato. Em poucos passes chega à zona de finalização e tem um bom aproveitamento. É muita agressiva na procura da bola e segura na circulação. Temos de nos adaptar a tudo isso”, disse o técnico.



O treinador do Arouca mostrou-se, por isso, “ciente das dificuldades” que irá encontrar nesta partida, mas mostrou confiança que os seus jogadores também têm qualidade para “criar dificuldades ao FC Porto”.



“Temos noção das diferenças entre as duas equipas, quer em termos de orçamento quer em termos logísticos, mas queremos reduzir essas diferenças dentro de campo. Acreditamos no que fazemos e nos nossos jogadores. Temos valor coletivo para equilibrar o jogo e queremos dar continuidade a este bom momento”, disse o Armando Evangelista.



A formação da serra da Freita está a protagonizar um campeonato seguro, e ainda se mantêm em competição na Taça de Portugal e Taça da Liga, na qual se apurou para a ‘final four’, algo que para o treinador é fator de "motivação".



“Estar, nesta fase, em todas as competições, é algo normal para o FC Porto, mas para nós algo histórico. Estamos motivados. A nossa prioridade é o campeonato, mas temos ambições e seremos competitivos nas outras provas”, garantiu.



O técnico considerou que a paragem do campeonato, devido ao Mundial do Qatar, não terá interferência no rendimento do grupo, lembrando que nessa fase, onde foram disputados os jogos da Taça da Liga, a equipa mostrou qualidade.



“[A paragem] Em nada beliscou o que vínhamos a fazer, e fruto disso surgiu a passagem à ‘final four’, que em termos de moral até elevou a confiança. Não me parece que haja impacto, e o apuramento até elevou a confiança do grupo, por ter atingido um marco histórico no clube”, analisou Armando Evangelista.



Estar em diversas frentes significa uma série mais carregada de jogos no próximo mês, mas o treinador do Arouca aponta que isso vai ajudar a equipa a crescer ainda mais.



“Vamos ter de jogar de quatro em quatro dias, e defrontar os melhores, mas isso também vai fazer com que sejamos melhores. Vamos crescer, porque são jogos que onde temos de ter todos os sentido em alerta”, apontou.



Para este desafio com o FC Porto, o treinador reconheceu que tem várias baixas, que causam dificuldades para compor “o ataque e até mesmo para completar o banco de suplentes”.



Ausências confirmadas, segundo Armando Evangelista, são as de Arsénio, Vitinho, Rafa Mujica ou Sema Velázquez, todos devido a lesão.



O Arouca, nono classificado com 19 pontos, desloca-se esta quarta-feira ao estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, 2.º com 29, numa partida agendada para as 21:15, que terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.