Treinador do Belenenses quer apanhar Guimarães e Moreirense na I Liga

A quatro pontos dos vitorianos e a sete dos ‘cónegos’, que na sexta-feira venceram por 2-0 o Portimonense, o técnico dos ‘azuis' expressou a intenção de chegar aos lugares que permitam participar nas competições europeias na próxima época, embora admita que o pensamento é jogo após jogo.



"O nosso objetivo é apanhar o Vitória [de Guimarães] e Moreirense. Temos que apanhar essas equipas e não deixá-las fugir. Acredito mesmo que podemos conseguir. Só pensamos nisso, mas jogo a jogo e com o objetivo de chegar o mais perto possível deles", afirmou Silas, em conferência de imprensa.



Tendo um ‘aflito’ Boavista pela frente, - apenas um ponto acima da zona de despromoção -, a ideia para o encontro de domingo passa por não “relaxar”, com o intuito de vencer no Estádio do Bessa.



"Não vamos relaxados, vamos ao Bessa a todo o gás, para ganhar. O Boavista está numa fase difícil, perto da zona baixa da tabela e o único objetivo é ir lá para ganhar. Não estamos a jogar para a cumprir calendário", garantiu.



Analisando de forma mais aprofundada os ‘axadrezados', Silas disse esperar naturais dificuldades colocadas pela formação orientada por Lito Vidigal.



"Têm um futebol difícil de contrariar. É uma equipa pragmática, que procura o golo, meter a bola rapidamente no último terço do campo e temos que estar preparados. Eles sabem fazer isso bem e esperamos um jogo muito difícil", concluiu.



No domingo, o Belenenses, sétimo classificado da I Liga, com 38 pontos, defronta o Boavista, 13.º, com 26, no Estádio do Bessa, pelas 20:00, num encontro da ronda 27 do campeonato.