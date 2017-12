Treinador do Estoril já vê equipa melhor e quer vencer Portimonense

Lusa 03 Dez, 2017, 16:53 | 1.ª Liga

"Será um jogo mais competitivo e com mais equilíbrios do que foi o nosso último jogo [frente ao Marítimo]. Temos que estar preparados e com os pés assentes no chão, porque amanhã [segunda-feira] teremos um adversário [Portimonense] que nos vai criar imensas dificuldades e a querer o mesmo que nós, que é ganhar o jogo", começou por alertar o técnico estorilista, em conferência de imprensa.



O treinador do Estoril, que se estreou com um empate (0-0) na Madeira diante do Marítimo, sublinhou que "o mais difícil já foi feito" e que a estratégia já está implementada no seio da equipa.



"A minha estratégia passa por fazer golos, defender bem e ser uma equipa organizada. No último jogo criámos oportunidades e o mais difícil foi feito: aparecer à frente do guarda-redes e criar situações de finalização e envolvimento ofensivo", explicou.



Há cerca de três semanas a liderar a equipa que ocupa o 18.º e último lugar da tabela, com apenas sete pontos somados em 12 partidas, Ivo Vieira fez questão de terminar dizendo que o Estoril irá jogar "sempre para somar os três pontos".



Na segunda-feira, o Estoril-Praia, 18.º, com sete pontos, recebe o Portimonense, 10.º, com 15, no Estádio António Coimbra da Mota, pelas 20:00, na partida de encerramento da 13.ª jornada da I Liga de futebol.