Treinador do Marítimo diz que "nunca há alturas ideais" para defrontar o FC Porto

"Nunca há alturas ideais para jogar contra o FC Porto. Temos uma base do ano passado, é verdade, mas sabemos que vai ser um momento em que os nossos jogadores ainda estão a ambientar-se", adiantou o treinador maritimista na antevisão ao embate que terá lugar no Estádio do Dragão, no sábado.

Apesar de o plantel `verde-rubro` transitar, na sua grande maioria, da época passada, o Marítimo adquiriu seis jogadores, tendo dois deles, os avançados Pablo Moreno e Jesús Ramírez, chegado à Madeira na semana passada.

"O Pablo [Moreno] esteve mais tempo de fora, porque não estava com uma equipa. O Jesús [Ramírez] estava a jogar, mas num contexto diferente, com outros colegas. Ainda estão a ambientar-se, mas burocraticamente penso que estarão disponíveis para integrar a convocatória", sublinhou o técnico, de 38 anos.

Fora das opções do `timoneiro`, natural de Paços de Ferreira, está Victor Costa e os reforços Rafael Brito e João Afonso, entregues ao departamento clínico do clube insular.

Sobre o adversário da jornada inaugural no campeonato, Vasco Seabra lembrou que o campeão nacional "já ganhou um título [supertaça] esta época, por isso, é uma equipa que está naturalmente motivada".

"Aquilo que sentimos é que vamos ter um adversário altamente competitivo, à imagem do seu treinador. Não costumo ver o Sérgio [Conceição] a agarrar-se a desculpas, vejo as suas equipas sempre muito competitivas, altamente agressivas e intensas no jogo", destacou.

Ao técnico dos `azuis e brancos`, Vasco Seabra, teceu largos elogios, desvalorizando a saída de jogadores influentes nos `dragões`.

"É um Porto que perdeu alguns jogadores, como todas as equipas, mas mantém o `homem do leme`. O Sérgio Conceição é dos melhores treinadores portugueses da atualidade. É uma referência para todos", frisou.

O técnico referiu que o Marítimo vai querer entrar destemido e ser competitivo, com o intuito de "fazer deste um jogo como deve de ser, de qualidade e, obviamente, sair com os três pontos".

Quando questionado por que objetivos lutará a única equipa madeirense na I liga, sublinhou a irrelevância de apontar a um patamar já que o conjunto pretende "lutar por todos os jogos com vontade de os vencer".

Vasco Seabra admite que ainda possa haver `mexidas` no plantel, tanto para entradas como para saídas, admitindo ainda carências em algumas posições.

"O mercado ainda está aberto, pode sempre haver saídas e entradas. Neste momento, sentimos que ainda há uma ou outra posição que precisamos de reforçar para ficar mais competitivos. Se sair alguém, vamos ter de responder no mercado", concluiu.

O Marítimo visita o FC Porto, às 20:30 de sábado, em partida da primeira jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.