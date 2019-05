Treinador do Moreirense diz ser frustrante não disputar Liga Europa

Lusa Comentários 18 Mai, 2019, 13:35 | 1.ª Liga

"Tema que já foi batido. Hoje não tenho certezas nem dúvidas. Pode parecer estranho, mas eu não tenho informação sobre isso [sobre a incrição nas competições europeias]. Normalmente não se gosta de quem é frontal e verdadeiro no futebol, mas é a verdade. Eu não tenho informação até ao dia de hoje se o Moreirense está ou não inscrito. Acho anormal? Acho. E obviamente que é frustrante conquistar um lugar que dá acesso e não se disputar [a Liga Europa]. Mas vamos fazer tudo por manter este lugar na mesma", referiu Ivo Vieira.



O Moreirense segue em quinto com 52 pontos, um lugar histórico para a equipa de Moreira de Cónegos, que habitualmente luta pela manutenção, mas a direção do emblema minhoto não inscreveu a equipa nas competições europeias.



No domingo há dérbi concelhio, uma vez que o Moreirense recebe o vizinho Vitória de Guimarães, que segue em sexto com menos três pontos - tem 49. Caso vença no domingo em Moreira de Cónegos, o Vitória sobe a quinto devido à vantagem no confronto direto.



"Vamos encontrar uma equipa com muita qualidade, que com certeza vai meter cá muitos adeptos. O Vitória é clube muito bem sustentado em termos de massa e teve objetivos definidos diferentes dos nossos. A diferença entre as estruturas é grande, mas daquilo que se fez em termos de desempenho também conta. O Moreirense foi mais forte e foi mais competente. Por isso é que está em quinto lugar. Vamos fazer tudo para o resultado ser a nosso favor", prometeu Ivo Vieira.



O treinador do Moreirense prometeu uma equipa a jogar "para ganhar", garantiu que os objetivos do adversário não vão condicionar o conjunto 'cónego', mas admitiu que "a parte psicológica traz muito ao jogo".



"Vamos lutar pelos três pontos. Independentemente do que o Vitória queira ou pense para o final da época. Somos a quinta melhor equipa do campeonato e, independentemente da posição em que ficarmos, não se retira mérito aos jogadores. Temos sempre a nossa motivação: ganhar jogos e atacar a baliza do adversário", frisou o técnico do Moreirense.



Naquela que foi a última conferência de imprensa de antevisão desta época, Ivo Vieira sublinhou que criou em Moreira de Cónegos uma "equipa com identidade", elogiou o trabalho de jogadores "fantásticos e muito empenhados" e prometeu "levar tudo, toda a garra, para o jogo" de domingo.



O Moreirense recebe o Vitória de Guimarães às 20:00 de domingo, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.