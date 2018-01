Treinador do Moreirense espera deslocação "complicada" à Feira, mas quer três pontos

Lusa 20 Jan, 2018, 19:01 | 1.ª Liga

"É um adversário muito qualificado e bem orientado que joga em casa. Adivinho um jogo muito complicado, mas vamos tentar cumprir o objetivo dos três pontos com muito empenho", disse hoje Sérgio Vieira, em conferência de imprensa.



O Moreirense, 14.º classificado com 15 pontos, joga no domingo frente ao Feirense que segue em 13.º com apenas mais dois pontos.



O treinador dos minhotos admitiu que será um jogo "importante", por se tratar de um adversário direto na luta pela manutenção, mas recusou considerar a partida "decisiva".



"É um jogo muito importante, mas não decisivo. Ainda faltam muitos jogos e muitos pontos", disse Sérgio Vieira.



Na última jornada, o Moreirense empatou em casa 2-2 frente a outro adversário direto, o Vitória de Setúbal, num encontro que o técnico considerou de importância "igual" ao de domingo, prometendo "tentar evoluir face aos erros cometidos no último desempenho".



Os vimaranenses já jogaram esta época com o Feirense de Nuno Manta Santos - vitória por 2-1 em casa para a Taça da Liga e empate caseiro 0-0 na primeira volta do campeonato -, mas Sérgio Vieira destacou as diferenças entre os encontros.



"Este é um jogo com características diferentes, a casa é diferente e num dos casos a prova também é diferente. Tudo isso conta", referiu o treinador.