Treinador do Paços de Ferreira procura terceira vitória seguida em Guimarães

Lusa 03 Fev, 2018, 16:23 | 1.ª Liga

"(Espero um) Paços à imagem daquilo que foram as duas últimas jornadas, ambicioso, consciente das dificuldades e do que o adversário pode apresentar no jogo, mas com a certeza de que tudo faremos para conquistar os três pontos", disse João Henriques, na conferência de antevisão ao encontro de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



João Henriques disse estar consciente da empreitada que é conseguir para o Paços a terceira vitória consecutiva, que classificou de "uma coisa fantástica", mas centrou o foco nesse objetivo, sem deixar de reconhecer que, "do outro lado, estarão a pensar exatamente na mesma situação".



"O Vitória vem de uma derrota em Alvalade (1-0), mas deu muito boas indicações, em termos individuais e coletivos. É uma equipa muito bem orientada, nunca desiste, procura sempre o golo, tem sempre uma atitude muito positiva, independentemente do resultado. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas temos os nossos argumentos", sublinhou.



Apesar de o adversário estar "um pouco aquém do que seriam as expectativas iniciais relativamente aos objetivos", João Henriques insistiu nas dificuldades do jogo de domingo, embora satisfeito por ter todo o plantel disponível.



"Felizmente, temos os jogadores aptos para nos apresentarmos na melhor força. Temos a estratégia delineada e contamos com todos. Os que não forem opção estão a trabalhar muito bem para terem a sua oportunidade", afirmou.



Com João Henriques no comando técnico da equipa, o Paços soma duas vitórias consecutivas (2-0 nas Aves e 2-1 na receção ao Feirense), sofreu um golo (de grande penalidade) e marcou quatro, três dos quais na sequência de lances de bola parada.



"Demos continuidade ao trabalho, tentámos melhorar aquilo que não fizemos tão bem, para que, para além da bola parada, também seja possível fazer golo em transição, em organização ofensiva", comentou o técnico, para quem Rabiola e Bruno Leite, últimos jogadores a serem inscritos na Liga, são "mais dois jogadores que vão dar contributo á equipa".



O Paços de Ferreira, 13.º classificado, com 21 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, nono, com 26, no Estádio D. Afonso Henriques, no domingo, a partir das 20:15, num jogo referente à 21.ª jornada da I Liga.



O Paços de Ferreira, 13.º classificado, com 21 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, nono, com 26, no Estádio D. Afonso Henriques, no domingo, a partir das 20:15, num jogo referente à 21.ª jornada da I Liga.