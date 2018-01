Treinador do Paços de Ferreira promete estratégia ambiciosa para vencer nas Aves

Lusa 20 Jan, 2018, 16:40 | 1.ª Liga

"Temos a estratégia montada, temos as coisas preparadas para irmos às Aves conquistar os três pontos e, se o fizermos, fazemos melhor do que na primeira volta toda. Queremos ser uma equipa consciente de que os pontos é que nos fazem crescer e vamos procurar estes três pontos com toda a ambição, mas com os pés bem assentes no chão, sabendo o valor do adversário, porque também o tem", disse João Henriques, na conferência de antevisão ao encontro da 19.ª jornada.



João Henriques, que fará a sua estreia na I Liga no jogo de domingo, insistiu na ideia de melhorar o registo do Paços nos jogos fora da Capital do Móvel, atualmente com apenas dois pontos conquistados, e, nesse sentido, prometeu uma "equipa ambiciosa" frente a "uma equipa difícil".



"Temos em confronto a pior equipa do campeonato em casa contra a pior equipa do campeonato fora, portanto alguém vai ficar bem melhor e, com toda a convicção, sabendo que temos uma equipa difícil pela frente, eu digo que o Paços de Ferreira vai sair das Aves com mais pontos do que os que tem hoje (a jogar fora)", insistiu.



O técnico pacense, apresentado no início da semana, como sucessor de Petit, destacou a recetividade dos jogadores às novas ideias, apesar da "semana mais longa, com seis unidades de treino a tocar vários pontos".



"(Faço um) Balanço muito positivo, agora só com a continuidade podemos cimentar aquilo que hoje e que estes dias passámos aos jogadores. São ideias diferentes das anteriores, nem melhores nem piores, diferentes, claramente com o objetivo de potenciar e rentabilizar os jogadores do Paços de Ferreira, para que, depois, em termos coletivos, as coisas comecem a sair como nós queremos", explicou.



Apesar da estratégia definida, João Henriques admitiu pequenos acertos no último apronto, na manhã do jogo, no domingo, sem descartar a possibilidade de incluir algum dos três reforços (Bruno Leite, Ruben Micael ou Rafael Assis) na equipa inicial.



"Ainda estamos a analisar, ainda temos uma sessão de treino amanhã (no domingo) para vermos como estarão os jogadores, para tentar depois, com a melhor estratégia possível, ultrapassar o Desportivo das Aves. Seja com os novos reforços ou sem eles, estaremos preparados para conquistar os três pontos", concluiu.



O Paços de Ferreira, 15.º classificado, com 15 pontos, vai defrontar o Desportivo das Aves, logo a seguir, no 16.º lugar, com 14, na Vila das Aves, num jogo de 'aflitos' da 19.ª jornada da I Liga.