Treinador do Paços de Ferreira quer manter sequência positiva frente ao Braga

Lusa 22 Abr, 2017, 17:09 | 1.ª Liga

Na conferência de antevisão ao encontro na Capital do Móvel, Seabra desvalorizou algumas limitações na escolha do 'onze', em função sobretudo de algumas lesões, assegurando, com alguma ironia, que o Paços vai entrar em campo com 11 (jogadores) e terá outros sete no banco "cheios de vontade de ajudar".



"Tivemos algumas lesões, é verdade (Welthon, Pedrinho, Ricardo Valente), mas acreditamos nos jogadores que temos. Contrariamente àquilo que, às vezes, se pensa, os últimos dez jogos foram a nossa melhor sequência. Fizemos 12 pontos, somos a nona equipa com mais pontos, a terceira melhor defesa e, portanto, esse é o melhor período da época e que nós queremos prolongar e aumentar com vitórias", disse Vasco Seabra.



Sobre o Sporting de Braga, agora orientado pelo ex-treinador pacense, Vasco Seabra lembrou que, "normalmente, as equipas do Jorge Simão são compactas, agressivas, muito pragmáticas", assegurando existir um conhecimento mútuo.



"Esperamos que seja um bom jogo. O Braga vem de uma boa série e nós também. Acreditamos que vai ser um jogo muito disputado e temos a crença absoluta que vamos ser nós a sair vencedores", sublinhou.



O Braga luta pelo quarto lugar, o Paços tenta resolver, em definitivo, o dossiê da permanência, mas, de acordo com Vasco Seabra, a pressão é igual e, sobretudo, diária. Este mesmo critério de avaliação serviu ainda para o técnico pacense avaliar as ausências nas duas equipas, acreditando que ninguém se agarrará às alterações forçadas.



"Conhecendo também o adversário e o treinador, e sabendo os nossos intentos, sentimos que vai ser um bom jogo: duas equipas que, até à última jornada, vão lutar desalmadamente pelos três pontos. Ambos vão olhar para a baliza do adversário com vontade de a atacar. Essa será a nossa atitude e acreditamos que, do outro lado, também será. Concordo que vai ser um jogo com um bom dia, um bom relvado, um bom estádio, e acreditamos que vai ser digno de um domingo à tarde", concluiu.



Paços de Ferreira, no 14.º lugar, com 29 pontos, defronta o Sporting de Braga, quinto classificado, com 51, no estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 16:00, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.