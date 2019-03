Treinador do Rio Ave afasta pressão para quebrar jejum de vitórias em casa

Lusa Comentários 30 Mar, 2019, 14:34 / atualizado em 30 Mar, 2019, 14:49 | 1.ª Liga

A formação vila-condense não vence no estádio dos Arcos há nove jornadas consecutivas, mas o seu treinador prefere focar a atenção no número global de triunfos, prometendo "um Rio Ave que vai entrar para vencer".



"Não há pressão extra, para nós o importante é vencer seja onde for e conseguir a estabilidade nesta ponta final do campeonato, assegurando pontos que deem tranquilidade", afirmou Daniel Ramos.



Ainda assim, o técnico da formação da foz do Ave assegurou que "há sempre vontade de vencer em casa, junto dos adeptos que apoiam semanalmente a equipa", mesmo reconhecendo as dificuldades que o adversário irá colocar.



"Sabemos que o Aves é uma equipa matreira, com as suas particularidades, mas estamos preparados para as adversidades. Temos de ser astutos e perceber os momentos para criar oportunidades, evitar os contra-ataques e estar atentos às bolas paradas", analisou Daniel Ramos.



O treinador do Rio Ave desvalorizou ainda o facto de os avenses, sob o comando de Augusto Inácio, ainda não terem perdido na condição de visitantes.



"Não me oriento apenas pelos números e pelas estatísticas. Isso é sinal que têm sido competentes a jogar fora de casa e que nós temos de responder bem", vincou.



Daniel Ramos reconheceu que a recente paragem no campeonato foi positiva para "relembrar e consolidar processos", mas também para "recuperar jogadores que podem ser importantes para a reta final do campeonato".



O treinador referia-se a Nuno Santos e Gelson Dala, que vêm de paragens, por lesão, de oito e quatro meses, respetivamente, mas já vão entrar nas opções para o jogo com o Aves.



De fora ficará Fábio Coentrão, que não recuperou de uma lesão muscular, e Nélson Monte, que recupera de intervenção cirúrgica ao tornozelo esquerdo.



O Rio Ave, nono classificado da I Liga, com 32 pontos, recebe no domingo o Desportivo das Aves, 12.º, com 26, numa partida agendada para as 17:30, no estádio dos Arcos.