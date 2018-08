Treinador do Rio Ave confiante em vitória na primeira jornada frente ao Feirense

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 17:45 | 1.ª Liga

O treinador mostrou-se ciente das dificuldades que vai encontrar no terreno do adversário, mas garantiu que a equipa está preparada para contrariar os problemas.



“O Feirense tem uma forma própria de jogar, junta as linhas e tem uma organização defensiva forte. Estão confortáveis com o jogo do ponta de lança. São agressivos por natureza e é um campo tradicionalmente difícil, com as dimensões ligeiramente mais reduzidas. Sabemos disso tudo, mas vamos com confiança para este jogo”, disse o técnico em conferência de imprensa.



A vitória do Rio Ave sobre o Portimonense a contar para a Taça da Liga reforçou a confiança da equipa vila-condense já depois de ter sido afastada das competições europeias, conforme admitiu ainda José Gomes.



“Foi uma boa resposta que os jogadores deram frente a um adversário difícil e que nos ajudou animicamente. Permitiu a subida dos índices de confiança da equipa”, esclareceu ainda o treinador do Rio Ave.



O encontro no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, está marcado para as 16:00 de domingo.