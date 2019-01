Treinador do Rio Ave confiante no regresso às vitórias frente ao Marítimo

Lusa Comentários 26 Jan, 2019, 17:43 | 1.ª Liga

A formação vila-condense não vence para o campeonato há dez jornadas consecutivas, mas o seu treinador garantiu que o plantel "tem trabalhado muito" para inverter o ciclo negativo.



"O grupo está mais forte, embora isso não seja tão visível para fora quando as vitórias não aparecem, sabemos que há uma grande probabilidade de a seguir a um triunfo virem mais resultados positivos", antecipou Daniel Ramos.



O treinador dos vila-condenses vincou que "o plantel está mais conhecedor e tem menos dúvidas" sobre as pretensões da equipa técnica, mas lamentou que o grupo "ainda não esteja como um todo, devido às lesões".



"Tem sido essa a grande contrariedade, mas a equipa tem uma matriz que nos agrada, de ter muita posse de bola, em que a prioridade é o resultado, o espetáculo e a valorização dos ativos. A evolução requer sempre algum tempo, é um processo continuado, que passa por rotinas e trabalho", afirmou o treinador do Rio Ave.



Um entrave a esse processo evolutivo é a provável saída do avançado Carlos Vinicius, melhor marcador da equipa, com 14 golos em 20 jogos, que está a negociar a transferência para os franceses do Mónaco.



Daniel Ramos não se quis alongar sobre o assunto e, não confirmando a saída do atacante brasileiro, preferiu direcionar o discurso para os atletas que tem no plantel.



"É um assunto que está entregue à direção. Conto com os que tenho neste momento, é com eles que tenho de trabalhar. A vida do treinador é mesmo isso. Os bons jogadores são os que estão cá e capazes de ajudar. São esses que temos de incentivar", comentou.



Confrontado com o facto de ainda não ter recebido qualquer reforço nesta reabertura do mercado, o treinador garantiu que o clube está a "trabalhar arduamente" nesse sentido.



"Sabemos o que queremos e não vale a pena estar a contratar por contratar. A direção está empenhada nesse assunto, não está relaxada, e até ao fecho do mercado tudo pode acontecer", vincou.



Em relação ao duelo de segunda-feira, frente ao Marítimo, Daniel Ramos reconheceu que este "é um jogo especial" para si, uma vez que orientou a formação madeirense na época passada, e disse saber as dificuldades que o adversário vai colocar à sua equipa.



"Conheço bem o Marítimo, mesmo tendo passado uma fase difícil no início do campeonato, o seu verdadeiro valor não era condizente com essa fase. Ainda assim, vão estar em disputa três pontos que não vamos querer deixar de conquistar", afirmou.



Para este desafio, o técnico ainda não deve poder contar com os lesionados Leandrinho, Gabrielzinho, Borevkovic, Gelson Dala, Joca e Nuno Santos.



Só no domingo, quando a equipa viajar para a Madeira, é que o técnico Daniel Ramos vai divulgar a lista de convocados.



O Rio Ave, 10.º classificado da I Liga, com 21 pontos, joga na segunda-feira ao terreno do Marítimo, 11.º, com 20, em jogo da 19.ª jornada, com início às 17:00.