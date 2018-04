Treinador do Rio Ave diz que episódio com avançado Guedes está encerrado

Lusa Comentários 21 Abr, 2018, 14:51 | 1.ª Liga

Miguel Cardoso, que hoje fez a antevisão à partida de domingo frente ao Moreirense, da 31.ª jornada da I Liga, foi confrontado com o desfecho do assunto, que culminou com o pedido de desculpas do jogador.



Guedes tinha, no jogo da última jornada frente ao Tondela, assumido a marcação de uma grande penalidade sem autorização da equipa técnica, que acabou por falhar, recebendo, logo de seguida, ordem de substituição do técnico Miguel Cardoso.



"Não acho que tenha destabilizado o grupo. Acredito que no momento possa ter mexido um pouco, mas não me parece que esta questão nos vá melindrar. Já conversámos sobre o assunto e encerrámos a questão", disso o treinador do Rio Ave.



Apesar de ter ficado um dia sem treinar, Guedes regressou aos treinos logo após se ter retratado internamente e publicamente, entrando nas opções do treinador para esta partida frente ao Moreirense.



"Depois do posicionamento público do jogador não fazia sentido que o treinador não lhe desse uma oportunidade. Já gerimos este assunto", garantiu.



Sobre a deslocação de domingo a Moreira de Cónegos, Miguel Cardoso antecipou "um jogo difícil para ambas equipas", destacando algumas qualidades do adversário.



"Sabemos que o Moreirense é uma equipa que sem bola é agressiva e intensa a defender, e que com bola quer jogar. Trabalhamos essas características, e vamos encarar este jogo de forma competente, pois só assim poderemos trazer pontos", sublinhou.



Com equipa da foz do Ave empenhada em conservar o quinto lugar do campeonato, que poderá dar acesso às competições europeias, o treinador disse que está também atento às prestações dos mais diretos rivais.



"Seria falso dizer que não fazemos contas, mas vivemos das nossas intenções, quer nos treinos quer nos jogos, embora colhendo proveito do que menos bom acontece aos adversários", assumiu.



Miguel Cardoso considera que nas quarto jornadas que faltam para o final do campeonato todos têm um desfecho imprevisível, e que por isso a atenção não pode estar focada apenas num mais próximo perseguidor [o Marítimo].



"Todos os jogos serão de 'tripla'. Não sei quantos pontos serão precisos, mas é preciso continuar a somar e estarmos a atentos a todas as equipas envolvidas nesta luta", alertou o treinador.



Tal como habitualmente, Miguel Cardoso não divulgou a lista de convocados, mas já sabe que terá a baixa certa do defesa-central Marcelo, que tem de cumprir um jogo de suspensão nesta jornada.



O Rio Ave, quinto classificado com 44 pontos, desloca-se este domingo ao terreno do Moreirense, 13.º com 29, numa partida agendada para as 18h00.