Treinador do Rio Ave promete "um jogo afirmativo" da sua equipa frente ao Boavista

Lusa 20 Jan, 2018, 17:31 | 1.ª Liga

O técnico dos vila-condenses quer "dar continuidade" ao ciclo de vitórias, depois do triunfo conquistado na última jornada, frente ao Belenenses (2-1).



"Queremos continuar na senda do que fizemos até agora. O triunfo do Restelo terá valor se a continuidade passar para este jogo e outros. Queremos ser afirmativos, pois assim ganharemos mais vezes", afirmou.



Apesar dessa vontade, o treinador do Rio Ave admitiu esperar "um jogo difícil" frente ao Boavista, deixando alguns elogios aos 'axadrezados'.



"Teremos pela frente um adversário firme, competente, que sabe jogar bom futebol e que está num momento bom. É uma equipa, à imagem do seu treinador e do clube, que nos vai criar dificuldades", antecipou.



Miguel Cardoso voltou, ainda, ao triunfo frente ao Belenenses, admitindo que o mesmo "foi positivo" para a equipa recuperar de uma traumatizante eliminação da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves (5-4 nas grandes penalidades, depois de 4-4 no prolongamento).



"O que nos aconteceu no Restelo veio colocar alguma justiça no resultado e em termos da prestação da equipa. Foi um jogo positivo e ajudou-nos a lembrar que as partidas têm de ser disputadas até ao último minuto", analisou.



Com a chegada de dois reforços esta semana, o guarda-redes Makaridze e o médio Diego Lopes, Miguel Cardoso esclareceu que a baliza vai continuar com Rui Vieira como titular, considerando difícil a inclusão de Diego Lopes.



"O Diego treinou bem, tem um perfil muito claro para jogar do Rio Ave, e sabemos que nos vai ajudar. Mas outros podem também aparecer. É difícil um jogador que chega entender todo o nosso processo em menos de uma semana", esclareceu.



Apesar de a lista de convocados não ser divulgada, o técnico não conta com os lesionados Cássio, Nadjack e Bruno Teles.



Em sentido inverso, o avançado Nuno Santos recuperou de uma mazela muscular e entra no lote de disponíveis para este jogo.



O Rio Ave, quinto classificado com 30 pontos, recebe o Boavista, oitavo com 24, no domingo, a partir das 18:00.