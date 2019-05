Treinador do Rio Ave quer regressar aos triunfos na deslocação a Setúbal

Lusa Comentários 17 Mai, 2019, 18:59 | 1.ª Liga

Os vila-condenses interromperam na última ronda, frente ao Benfica [derrota por 3-2], uma série de quatro jogos sem perder, mas apontam, agora, a um triunfo na deslocação ao reduto dos sadinos para consolidar o sétimo lugar do campeonato, com que entraram para esta derradeira jornada.



"Queremos terminar bem, fazendo um jogo que nos permita regressar às vitórias, e com uma boa exibição. Temos o objetivo de consolidar a nossa classificação na tabela e é isso que vamos procurar, mostrando a valia da equipa e que estamos num grande momento de forma", disse o técnico.



Afastando-se da polémica com a arbitragem no último jogo, frente aos 'encarnados', Daniel Ramos mostrou-se satisfeito com o desempenho da sua equipa nesta fase final do campeonato.



"Conseguimos uma boa exibição, tal com foi reconhecido pela imprensa e isso deu-nos um conforto emocional para ultrapassar a derrota e pensar apenas neste jogo com o Vitória de Setúbal. Esta última parte da época foi muito importante para que o plantel mostrasse o que realmente somos", disse.



O treinador lembrou que apesar da época algo oscilante, a equipa "à penúltima jornada estava na luta pela Liga Europa, algo que era impensável para alguns há quatro meses atrás", realçando outros objetivos além da vertente desportiva.



"Valorizámos jogadores como o Leo Jardim, Borevkovic, Ruben Semedo, Jambor, Gelson Dala, Nuno Santos, Gabrielzinho e muitos outros. É uma satisfação como treinador sentir isso e saber que valeu a pena não baixar os braços em momentos difíceis. Só tenho pena que o campeonato acabe já", desabafou.



O vínculo contratual de Daniel Ramos com o Rio Ave termina no final desta temporada, mas, apesar de partilhar a vontade em continuar, o treinador diz que "só na próxima semana as coisas vão ficar resolvidas".



"Estou de corpo e alma no clube do meu coração e cumpri um sonho ao treinar o Rio Ave. O trabalho foi positivo e continuarei se houver condições para isso", partilhou.



Para este jogo com o Vitória de Setúbal, Daniel Ramos admitiu "quatro ou cinco alterações no 'onze' inicial".



Galeno e Ronan são baixas de última hora devido a lesão, juntando-se a Fábio Coentrão, que tem de cumprir castigo nesta última jornada, e a Nelson Monte, Leandrinho e Diego Lopes, que recuperam de problemas físicos.



O Rio Ave, que ocupa à condição o oitavo lugar do campeonato, com 42 pontos, defronta este sábado o Vitória de Setúbal, 13.º com 36, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.