Treinador do Vitória de Setúbal chama 12.º jogador para ganhar na estreia

"A jogar em casa, contamos com o nosso público, o nosso 12.º jogador, para nos dar força e para que nos empurre para conseguirmos o que tanto queremos: ganhar", disse o técnico, em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim.



Sandro Mendes, que recusa a ideia de o Tondela se apresentar fragilizado em Setúbal pelo facto de ter sido há uma semana eliminado da Taça da Liga [derrota 1-0 com o Penafiel], alertou para a qualidade do oponente.



"Espero uma equipa taticamente bem trabalhada, com um treinador novo e ideias diferentes. Têm jogadores com qualidade que nos vão pôr à prova em muitos aspetos, mas temos de nos concentrar em nós, com respeito máximo pelo Tondela", garantiu.



O Vitória de Setúbal segue invicto em 2019/20 - cinco triunfos e quatro empates nos testes da pré-época e triunfo sobre o Moreirense na Taça da Liga (1-0) -, mas Sandro Mendes, apesar de satisfeito, não se deslumbra com o registo.



"Dá-nos motivação, mas a pré-época vale o que vale. Agora são jogos a doer. Foi bom começarmos bem, mas já passou. Temos de estar focados no que temos de fazer com motivação e confiança. Estamos bem e preparados para fazermos um grande jogo contra uma equipa que nos vai criar bastantes dificuldades", vaticinou.



O treinador do Vitória de Setúbal fez ainda questão de elogiar os seus jogadores antes do arranque oficial do campeonato.



"A semana de trabalho foi igual a todas as outras desde que começámos. Houve muito empenho dos jogadores, alegria e a satisfação de trabalhar sobre uma vitória, mas estamos todos conscientes de que não conseguimos nada. O empenho, trabalho e concentração têm sido muito grandes como é apanágio destes jogadores", vincou.



André Pedrosa, Alex Freitas e Amâncio, que recuperam de lesões, assim como Nuno Pinto (prossegue programa de treino específico após debelar linfoma) e Mendy (impossibilitado de treinar e jogar por lhe ter sido recentemente detetada uma anemia) não serão opções nos sadinos na segunda-feira.



Por só ter chegado esta semana a Setúbal, o avançado Brian Mansilla, internacional sub-20 argentino que alinhava no Racing Club, também não vai a jogo devido a ausência do certificado internacional.



O Vitória de Setúbal defronta o Tondela na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.