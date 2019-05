Treinador garante Santa Clara pronto para "desempenho de topo" na Luz

Lusa Comentários 17 Mai, 2019, 14:31 | 1.ª Liga

"Queremos fechar esta época da melhor forma, apresentando o que foi a imagem de marca do Santa Clara esta época: boa qualidade de jogo, uma equipa com personalidade, organizada, à procura do resultado", disse hoje João Henriques.

O treinador dos açorianos falava no Estádio de São Miguel, em antevisão à partida de sábado na Luz, da 34.ª e última jornada da I Liga, jogo em que o Benfica apenas precisa de um empate para se sagrar campeão.

João Henriques diz que a única ansiedade dos açorianos é pelo "começo do jogo".

"Este é um jogo que todos querem jogar, os jogadores sabem que olhos de milhões de pessoas estão neste jogo, e tudo o que façam de bem feito é sobrevalorizado", afirmou.

Lembrando que nos últimos jogos em casa, e salvo "raras exceções", o Benfica tem "goleado os adversários", o treinador dos açorianos pede que a sua equipa esteja com os "índices de concentração e foco" no máximo, porque "ao mínimo erro" um adversário do calibre dos anfitriões "faz golo".

O Santa Clara segue, provisoriamente, em oitavo lugar na I Liga de futebol, podendo, dependendo do jogo na Luz e de resultados noutros campos, terminar a época entre o sétimo e o décimo.

Ao Benfica basta um empate para se sagrar campeão nacional, estando o Porto à espreita de uma vitória dos açorianos no Estádio da Luz que, aliada a uma vitória dos dragões frente ao Sporting, mude o rumo da I Liga.