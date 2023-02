Treinador Jorge Simão deixa Santa Clara em zona de descida

Jorge Simão, de 46 anos, chegou ao clube em 11 de janeiro, tendo orientado o clube em sete jogos, sem conseguir qualquer vitória. Conquistou dois empates, na estreia, para a 16.ª jornada, na visita ao Portimonense (0-0) e na receção ao Boavista (2-2), na 19.ª ronda, além de cinco derrotas, frente a Benfica (0-3), Casa Pia (2-1), Arouca (1-0), Famalicão (1-3) e Marítimo (3-1).

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD informa por este meio a rescisão contratual com Jorge Simão, que tinha vínculo até final desta época. Mais se adianta que o adjunto Danildo Accioly assume o comando da equipa de forma interina. Com Jorge Simão, deixam também o clube Gil Andrade, Daniel Guerreiro e Fábio Nuno", lê-se no comunicado dos açorianos.

Após 22 jornadas, o Santa Clara ocupa o 17.º e penúltimo lugar, o primeiro de despromoção direta, com 15 pontos, depois de ter perdido por 3-1, após reviravolta, no terreno do Marítimo, que subiu ao 16.º posto, de play-off de manutenção e descida.