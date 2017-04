Três detidos e um ferido ligeiro durante o jogo Sporting-Benfica - PSP

Lusa 22 Abr, 2017, 23:43 | 1.ª Liga

De acordo com a mesma fonte, dois homens foram detidos por posse de "artefactos pirotécnicos" durante o policiamento do jogo e um terceiro durante incidentes entre adeptos dos dois clubes já após a conclusão do `derby`, "por resistência às forças policiais"

Antes do início do jogo, um ferido ligeiro foi assistido no local, tendo, apesar do ferimento, decidido assistir ao `derby` em Alvalade.

O final do jogo ficou marcado por incidentes entre os adeptos dos dois clubes, quando apoiantes do Benfica que se encontravam no primeiro anel lançaram cadeiras para os sportinguistas que estavam a sair do estádio.

"Foi necessária a intervenção da polícia", indicou o porta-voz da PSP, acrescentando não ter conhecimento de feridos em resultado desses confrontos à distância.

Os adeptos do Benfica deixaram o Estádio de Alvalade às 23:15, acompanhados por um cordão policial, tal como sucedeu antes do início do jogo.