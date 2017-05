Três equipas na fuga à descida de divisão

Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 10:06 | 1.ª Liga

Arouca, Moreirense e Tondela vão decidir este domingo, durante a 34ª e última jornada da I Liga de futebol, qual a equipa que vai acompanhar o já despromovido Nacional na descida à II Liga.



Dos três, o Tondela é o que se encontra em pior situação, uma vez que só a vitória lhe interessa na receção ao Sporting de Braga, tendo ainda de esperar que a equipa de Moreira de Cónegos não vença na receção ao FC Porto.



O Tondela pode ainda aspirar a se manter mesmo que o Moreirense vença o seu compromisso, mas, para isso, terá de esperar que o Arouca perca na deslocação a casa do Estoril, tendo ainda de anular os três golos de desvantagem na diferença entre golos marcados e sofridos.



Depois de despromovida a última dúvida do campeonato, a I Liga fecha com a receção do Sporting ao Desportivo de Chaves, num encontro que já nada decide quanto à classificação.



Eis o quadro completo de jogos realizados e a realizar da 34ª jornada:



Rio Ave-Belenenses, 2-0



Nacional-Vitória de Setúbal, 1-2



Paços de Ferreira-Marítimo, 0-0



Vitória de Guimarães-Feirense, 0-1



Boavista-Benfica, 2-2



- Hoje (domingo), 21 mai:



Estoril Praia-Arouca, 18h00



Tondela-Sporting de Braga, 18h00



Moreirense-FC Porto, 1800



Sporting-Desportivo de Chaves, 20h15