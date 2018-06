Três reforços e algumas incertezas do Tondela

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jun, 2018, 11:12 / atualizado em 28 Jun, 2018, 11:12 | 1.ª Liga

O 11º classificado da época passada regressa com um plantel com 22 jogadores, algumas novidades, e vários lugares em aberto, no arranque do primeiro de dois dias de exames médicos para avaliar a aptidão física dos jogadores que regressam depois de várias semanas de férias.



João Reis (ex-Santa Clara), Xavier (ex-Paços de Ferreira) e Pablo Sabbag (ex-Deportivo de Cali) são novidades entre os jogadores que voltam a trabalhar às ordens de Pepa.



Quanto a saídas, destaque para a de Murilo, um dos auriverdes em evidência na última época, que se transferiu para o Rio Ave.



Três emprestados, Tyler Boyd, Jorge Fernandes e Joca, regressaram aos clubes de origem, mas ainda não é certo se poderão voltar a vestir esta época a camisola do Tondela, enquanto jogadores que o clube tinha a rodar noutros emblemas integram nesta altura o plantel, casos de Ruca e João Vasco.



Por definir ainda está a situação do médio Bruno Monteiro, a quem o clube apresentou proposta de renovação.



A pré-época vai ajudar Pepa a definir com que jogadores vai trabalhar, numa altura em que são ainda esperados mais alguns reforços para o plantel.

Plantel provisório do Tondela para 2018/19:



- Guarda-redes: Cláudio Ramos e Ricardo Moura.



- Defesas: Fahd Moufi, David Bruno, Nick Ansell, Ricardo Costa, Junior Pius, Joãozinho, Pité, Ícaro Silva, Ruca e João Reis (ex-Santa Clara).



- Médios: Tembeng, Sulley, Jaquité e Hélder Tavares.



- Avançados: Juan Delgado, Miguel Cardoso, Tomané, João Vasco, Xavier (ex-Paços Ferreira) e Pablo Sabbag (ex-Deportivo Cali).



Treinador: Pepa.



Saíram: Ricardo Janota, Claude Gonçalves, Harramiz, Jorge Fernandes (FC Porto), Joca (Sp. Braga), Tyler Boyd (Vitória de Guimarães), Murilo (Rio Ave) e Heliardo (Arouca).