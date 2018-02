Tribunal proíbe FC Porto de divulgar emails

RTP Comentários 21 Fev, 2018, 18:02 / atualizado em 21 Fev, 2018, 18:28 | 1.ª Liga

Em informação avançada pelo Jornal de Notícias, esta decisão parte do Tribunal da Relação do Porto que revoga a sentença do juíz Fernando Cabanelas, do Tribunal Cível do Porto. Em primeira instância foi recusado o pedido do Benfica para que o FC Porto parasse de divulgar emails.



Agora, numa decisão tomada por unanimidade pelos juízes-desembargadores, o FC Porto fica proibido de mostrar mais emails de várias personalidades do Benfica como Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves e outros funcionários.



Após as primeiras divulgações de emails do Benfica por parte de Francisco J. Marques, o Benfica interpôs uma providência cautelar para terminar a divulgação do correio eletrónico do clube da Luz. Na primeira instância, o Tribunal Cível do Porto rejeitou a tese de concorrência desleal e considerou que não existia risco de "desvio de clientela".



Com a nova decisão, o FC Porto e Francisco J. Marques ficam proibidos de divulgar mais emails. O diretor de comunicação do FC Porto considera que os documentos provam a existência de esquema liderado pelo Benfica para condicionar a arbitragem.