Tulipa salienta importância do jogo em Portimão

Depois da goleada sofrida em casa perante o Sporting de Braga (4-0), num desafio em que refere que os seus pupilos foram ineficazes na finalização e vacilaram perante a pressão alta bracarense, o técnico alertou que a equipa de Portimão também é pressionante, algo que exige cuidado a um Vizela que se deve manter fiel aos seus princípios de jogo.”, disse, na conferência de antevisão ao duelo entre a formação minhota, 11.ª classificada, com 29 pontos, e a equipa algarvia, 14.ª, com 26, marcado para as 15h30 de sábado.Apesar de uma segunda volta com dois triunfos e cinco derrotas, o Portimonense é, para Tulipa, um conjunto bem treinado por Paulo Sérgio, agressivo, forte fisicamente, com jogo posicional interessante, que convida o adversário a jogar por dentro para tentar explorar espaços nos corredores.”, especificou.O técnico vizelense admitiu, por isso, que a sua equipa deve ter atenção à forma como constrói o jogo ofensivo a partir da sua área, zona do relvado onde os algarvios podem "roubar" bolas, e também saber como fixar os jogadores mais altos do Portimonense em certos pontos do terreno para ganhar vantagem na hora de atacar e gerar desequilíbrios.O lateral direito Igor Julião está de regresso às opções, após lesão, e o defesa central Bruno Wilson, ausente do encontro com o Sporting de Braga, está em vias de completar a recuperação, adiantou Tulipa, que disse confiar em todos os atletas ao seu dispor.O Vizela, 11.º classificado da I Liga portuguesa, com 29 pontos, defronta o Portimonense, 14.º, com 26, em jogo agendado para o Estádio Municipal de Portimão.