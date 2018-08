Ukra assina pelo Santa Clara por uma época

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 16:35 | 1.ª Liga

Ukra, de 30 anos, chega proveniente do CSKA de Sófia, da Bulgária, e deverá chegar hoje à ilha de São Miguel, nos Açores.



O jogador que já vestiu as camisolas do FC Porto, Sporting de Braga e Rio Ave chegou a estar um ano sem jogar devido a uma lesão contraída ao serviço do Al Fateh da Arábia Saudita.



O avançado, que tem uma internacionalização pela seleção portuguesa, jogou na derrota de Portugal com Cabo Verde, por 2-0, em jogo particular disputado em 31 de março de 2015.



Para além de Ukra, deverão chegar mais reforços ao clube açoriano até ao final da semana, segundo o presidente do Santa Clara.



"Teremos mais uma ou duas surpresas até ao fim da semana para os adeptos e essas deverão chegar até sexta-feira e com mais essas duas ou três contratações fecharemos o plantel até sexta-feira", disse na terça-feira Rui Cordeiro, após o jogo frente ao Sporting Ideal (3-1), o último antes do arranque do campeonato.